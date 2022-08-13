Рашисты за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Луганской области

КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram сообщил, что оккупанты за сутки обстреляли 9 населенных пунктов области. Враг старается вести разведку, но безуспешно. Об этом информирует УНН.

Детали

12 августа оккупанты попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но разведка боем завершилась очередным отступлением. Пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута.

Около десяти раз захватчики бросались в разведку, впрочем, украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили врага.

За сутки вблизи девяти населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары.

За последнюю ночь россияне выпустили три ракеты, четыре раза применяли реактивную и ствольную артиллерию, дважды – минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага.

Напомним

Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области.