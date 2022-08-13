Еще два судна вышли из портов в Украине "зерновым коридором"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Из черноморских портов в Одесской области на сегодняшнее утро отправились еще два судна с агропродукцией, сообщили в Минобороны Турции, пишет УНН.

Детали

В рамках отгрузки зерна:

Судно Fulmar S под флагом Барбадоса, перевозящее 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун,

Судно Thoe под флагом Маршалловых островов, перевозящее 3000 тонн семян подсолнечника, также отправилось из Черноморска в Текирдаг.

Кроме того, сегодня в Украину отправится судно для закупки зерна.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.