Рашисты снова обстреляли Николаевскую область сегодня утром

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня под утро под вражескими обстрелами оказалось село Константиновка в Николаевской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

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"Сегодня, 13 августа, в 04:30 под обстрелами было село Константиновка Первомайской громады. Последствия уточняются. Пострадавших нет", - отметил Ким в Telegram.

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Кроме того, по данным главы ОВА, вчера утром оккупанты обстреляли Николаевский район. Зафиксированы вражеские обстрелы территории между населенными пунктами Солончаки и Днепровской Куцурубской громады. Пострадавших нет. В течение дня враг наносил удары по окрестностям села Галициново. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, вчера в течение суток были обстрелы территорий возле пгт Березнеговатое, сел Лепетиха и Кавказ. Также около 12:00 в результате обстрелов села Веселый Кут погибла женщина, повреждены жилые дома. Подробная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В течение вчерашнего дня были зафиксированы обстрелы сел Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно по сельхозпостройкам домохозяйств. Пострадавших нет.

В Вознесенском районе вчера на окраине пгт Домановка Доманевской громады, на расстоянии около 500-700 метров раздался взрыв после срабатывания ПВО, что сбила вражескую ракету. В ходе чего образовалась воронка глубиной около 1,5 метра и радиусом около 7 метров. Пострадавшие и поврежденные объекты отсутствуют.

Напомним

12 августа ПВО сбила российскую ракету над Домановкой.