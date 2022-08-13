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Появились снимки военного аэродрома "Зябровка" в беларуси после взрывов

Появились снимки военного аэродрома "Зябровка" в беларуси после взрывов

КИЕВ. 13 августа. УНН. Компания Maxar обнародовала спутниковые снимки военного аэродрома у села Зябровка в беларуси, где местные вечером 10 августа слышали звуки взрывов и видели вспышки, пишет УНН.

Детали

Maxar отмечает, что новые спутниковые снимки – от 12 августа 2022 года. На них - аэродром "Зябровка" на юге беларуси, где, как сообщается, в начале недели произошло несколько взрывов.

На снимках видны следы от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе, а поблизости видна сгоревшая растительность/трава. Примечательно, что в сети заметили, что следы на взлетно-посадочной полосе напоминают контуры самолета.

 

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в районе белорусского аэродрома "Зябровка" в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В минобороны беларуси заявили, что во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло ее возгорание.

Ранее в Генштабе ВСУ указали, что беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль россиян.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, Беларусь, военные, взрывы
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