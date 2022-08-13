У бывшего нардепа, убежавшего в рф, арестовали активов на 600 миллионов: о ком идет речь

КИЕВ. 13 августа. УНН. Прокуратура передала в АРМА арестованные имущество и активы бывшего народного депутата Украины, который скрывается в рф и находится в розыске, на сумму более 600 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на данные Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем нардепе Дмитрии Святаше.

Цитата

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры арестованы и переданы в управление АРМА активы, принадлежащие народному депутату Украины IV-VIII созывов, который скрывается в рф и находится в розыске", - сообщили в ведомстве.

Детали

По данным следствия, лицо, несмотря на статус народного депутата, "осуществляло фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств". "В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний, по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех обществ, находившихся в залоге банка, с целью дальнейшей легализации этого имущества", – указали в прокуратуре.

По этому факту бывшему народному депутату сообщено о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

При этом в пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили УНН, что "фигурант планировал в случае оккупации возглавить так называемую военно-гражданскую администрацию одного из восточных регионов Украины".

Дополнение

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