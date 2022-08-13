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Вечерний обстрел Краматорска: количество жертв возросло до трех

Вечерний обстрел Краматорска: количество жертв возросло до трех

КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате обстрела Краматорска в Донецкой области накануне в больнице умерла женщина. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает УНН.

Цитата

«Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже трое погибших после вечернего ракетного удара по Ивановке», – сообщил Гончаренко в Facebook.

Напомним

Российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, Краматорск
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