Вечерний обстрел Краматорска: количество жертв возросло до трех

КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате обстрела Краматорска в Донецкой области накануне в больнице умерла женщина. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает УНН.

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«Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже трое погибших после вечернего ракетного удара по Ивановке», – сообщил Гончаренко в Facebook.

Напомним

Российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска.