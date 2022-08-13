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Украина экспортировала уже 450 тыс. тонн продовольствия "зерновым коридором"

Украина экспортировала уже 450 тыс. тонн продовольствия "зерновым коридором"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украина отправила на экспорт по морю в рамках "зернового" соглашения уже 450 тыс. тонн продовольствия, сообщили в Министерстве инфраструктуры, пишет УНН.

Цитата

"В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов. На их борту 450 тыс. тонн агропродукции", - сообщили в ведомстве.

Детали

Так, сегодня утром первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт "Черноморск". Речь идет о балкере Fulmar S под флагом Барбадоса. Он вышел в направлении Турции. Судно соединилось в караван с балкером Thoe. На борту двух судов 14,5 тыс. тонн агропродукции.

Министерство также обнародовало видео, где виден процесс загрузки судна Fulmar S.

Ранее о выходе еще двух судов из портов Украины сообщило МО Турции.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Одесса и Одесская область, зерно, Украина, Черное море, Мининфраструктуры
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