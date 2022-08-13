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Чубаров: задержанного крымского татарина пытали, ответственный - фсбшник

Чубаров: задержанного крымского татарина пытали, ответственный - фсбшник

КИЕВ. 13 августа. УНН. Крымского татарина Энвера Кроша 11 августа задержали и пытали, ответственный за это – сотрудник фсб. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Цитата

"Энвера Кроша пытали дважды. В 2015-м в подвале джанкойского отдела полиции ему надели мешок на голову, посадили на стул, руки связали наручниками сзади, а к пальцам присоединили провода, по которым стали пускать ток. Так его пытались заставить работать на фсб — доносить и сажать своих. Он отказался, все выдержал, и тогда его отпустили. 11 августа 2022 года Энвера Кроша избивали полтора часа — 93 километра из Джанкоя в Симферополь, если немного постоять в городских пробках. Так его пытались заставить разблокировать телефон. Он отказался", – сообщил Чубаров в Telegram.

"На фото — старший следователь фсб по особо важным делам антон панин. Это он несет прямую ответственность за вчерашние пытки и избиения Энвера Кроша", - отметил глава Меджлиса, обнародовав фото.

Ранее 

11 августа начали уголовное производство по факту проведения «силовиками» государства-оккупанта шести незаконных обысков и задержаний четырех крымчан в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Напомним

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после взрывов на полуострове призвал россиян не терять время и уезжать из Крыма.

Источник: УНН
Теги: Крым, крымские татары, задержание, Меджлис, ФСБ, Рефат Чубаров, пытки

В тексте упоминаются

Чубаров Рефат
Чубаров Рефат
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