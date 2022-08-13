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Подоляк: война должна закончиться освобождением Крыма и наказанием инициаторов "сво", все остальное - хождение по кругу

Подоляк: война должна закончиться освобождением Крыма и наказанием инициаторов "сво", все остальное - хождение по кругу

Михаил Подоляк

КИЕВ. 13 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться возвращением Крыма и наказанием инициаторов так называемой "специальной военной операции", передает УНН.

Цитата

«россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов «сво», поименно записанных в протоколе совбеза рф от 21 февраля. Все остальное будет хождением по кругу», – заявил Подоляк в Twitter.

Напомним

Михаил Подоляк заявил, что Крым не может оставаться военной базой для террористов. Потому взрывы в Новофедоровке стали "только началом".

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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