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Украина получила три награды по академической гребле на чемпионате Европы в Мюнхене

Украина получила три награды по академической гребле на чемпионате Европы в Мюнхене

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Представители академической гребли открыли медальный счет сборной Украины на мультиспортивном чемпионате Европы, который продолжается в Мюнхене. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Национального олимпийского комитета Украины, передает УНН.

Детали

Бронзу получила наша женская парная четверка Екатерина Дудченко, Наталья Довгодько, Дарья Верхогляд и Евгения Довгодько.

Украинский экипаж показал время 6.53,76, опередив на 3,56 секунды представительниц Швейцарии.

Еще две медали завоевали Роман Полянский – класс PR1 M1X; и Анна Шеремет – класс PR1 W1x.

Напомним

В Ченнае (Индия) на Всемирной шахматной Олимпиаде женская сборная Украины завоевала золотые медали. Наши шахматистки в последнем туре победили команду Польши (3:1).

Источник: УНН
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