Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
13455

Украинцев предупредили о кратковременном закрытии пункта пропуска на границе с Венгрией

Украинцев предупредили о кратковременном закрытии пункта пропуска на границе с Венгрией

КИЕВ. 13 августа. УНН. Для граждан, направляющихся в Венгрию, 15 августа будет временно закрыт пункт пропуска «Лужанка». Об этом предупреждает Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

Так, 15 августа с 02:00 в пункте пропуска «Лужанка» оформление лиц и транспортных средств будет временно прекращено.

На таможне будут заменять серверное оборудование. Работы будут продолжаться 3-4 часа, указали в ГПСУ.

Напомним

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с начала военного положения в Украине за попытку незаконного пересечения границы задержали примерно 6400 военнообязанных мужчин.

Источник: УНН
Теги: граница, Венгрия, Госпогранслужба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.