Украинцев предупредили о кратковременном закрытии пункта пропуска на границе с Венгрией

КИЕВ. 13 августа. УНН. Для граждан, направляющихся в Венгрию, 15 августа будет временно закрыт пункт пропуска «Лужанка». Об этом предупреждает Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

Так, 15 августа с 02:00 в пункте пропуска «Лужанка» оформление лиц и транспортных средств будет временно прекращено.

На таможне будут заменять серверное оборудование. Работы будут продолжаться 3-4 часа, указали в ГПСУ.

Напомним

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с начала военного положения в Украине за попытку незаконного пересечения границы задержали примерно 6400 военнообязанных мужчин.