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Об обязательной эвакуации из Харькова и области пока речь не идет, но такие сценарии рассматриваются - Синегубов

Об обязательной эвакуации из Харькова и области пока речь не идет, но такие сценарии рассматриваются - Синегубов

КИЕВ. 13 августа. УНН. Речь об обязательной эвакуации из Харькова и области пока не идет, но такие сценарии рассматриваются, заявил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

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"О возможной принудительной эвакуации подчеркиваю, что об этом речь не идет. Конечно мы должны рассматривать любые возможные варианты, в том числе и меры по эвакуации. У нас разработаны планы. Это было в начале активизации боевых действий. У нас определенны области, определенны места. Даже работаем с нашими международными партнерами, в частности с Польшей по возможному размещению людей за пределами территории нашего государства", - сообщил Синегубов.

Рассмотрение таких вариантов он назвал следствием наступления зимы и ударов по критической инфраструктуре, что может угрожать отопительному сезону.

Добавим

Из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины рассматривают возможность эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: война, эвакуация, Харьков и Харьковская область
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