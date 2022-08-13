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В Украине заработает электронная очередь для пересечения границы – премьер

В Украине заработает электронная очередь для пересечения границы – премьер

КИЕВ. 13 августа. УНН. Кабинет Министров Украины сейчас работает над расширением пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«Кабинет министров работает над развитием качественной приграничной инфраструктуры. Особенно важно сейчас ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота», – сообщил Шмыгаль.

Детали

Правительство планирует:

  • ускорить запуск услуги «электронной очереди» на границе;
  • активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей у пограничных пунктов пропуска;
  • в перспективе такие зоны необходимо будет обустроить согласно стандартам и директивам ЕС по всей стране;
  • совместно с Гостаможслужбой разработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы, в частности закупку оборудования для сканирования авто и ускорения прохождения таможенных процедур;
  • разработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.

Напомним

Кабинет Министров на заседании утвердил законопроект об увеличении инновационных парков в Украине.

Источник: УНН
Теги: граница, Денис Шмыгаль
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