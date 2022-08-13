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Во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок" - мэр

Во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок" - мэр

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Мелитополе во время воздушной тревоги был слышен громкий взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

«Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хорошие новости об очередных потерях русни», – сообщил Федоров.

Детали

Telegram-каналы сообщают о взрывах в оккупированных населенных пунктах: Чаплинка (где расположен аэродром оккупантов), Нижние Сорогозы, Великая Благовещенка. 

По неофициальной информации, в Мелитополе произошло попадание в военкомат, где находились россияне. 

Напомним

В среду во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительной информации - горело здание сервисного центра МВД, которое захватили российские захватчики.

Источник: УНН
Теги: война, Мелитополь
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