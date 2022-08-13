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В Мариуполе раздался мощный взрыв

В Мариуполе раздался мощный взрыв

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня в Мариуполе раздался мощный взрыв, который был слышен на весь город. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

«Мариуполь. 15:40 взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности – впоследствии. И да. Не без нас», – сообщил Андрющенко.

Напомним

В Мариуполе сработала растяжка, установленная на территории центральной бухгалтерии. Коллаборанты неудачно попытались получить доступ к документам. 

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, война
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