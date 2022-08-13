Новости: Общество
13 августа 2022, 17:11 • Варвара Крат • 52845
В Мариуполе раздался мощный взрыв
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня в Мариуполе раздался мощный взрыв, который был слышен на весь город. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Мариуполь. 15:40 взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности – впоследствии. И да. Не без нас», – сообщил Андрющенко.
Напомним
В Мариуполе сработала растяжка, установленная на территории центральной бухгалтерии. Коллаборанты неудачно попытались получить доступ к документам.
Источник: УНН
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