Из 26 танков осталось 12: в Луганской области у оккупантов активно ломается техника

КИЕВ. 13 августа. УНН. У оккупантов на Луганском направлении активно начала гореть и ломаться техника. Об этом сообщил в своем Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

В подразделениях 90-й танковой дивизии родом из чебаркуля (это 41-я армия ЦВО) в 6-м танковом полку из 26 танков, которые были, боеспособными, осталось только 12. 4 танка уничтожены без возможности восстановления, 10 непригодны для дальнейшей эксплуатации.

В 228-м мотострелковом полку из екатеринбурга из имеющихся 31 танка только 2 остались в строю. 13 непригодны к эксплуатации из-за повреждений и поломок, 11 находятся в ремонте, а 5 передали другим подразделениям для восстановления боеспособности.

Интересные данные по БТР. В том же 228-м МСП из имеющихся 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а 6 отправлены на ремонт из-за поломок.

Напомним

Оперативное командование "Юг" сообщило об уничтожении почти 50 рашистов и 15 единиц вражеской техники оккупантов.