Руководитель британской военной разведки: до конца года ни Россия, ни Украина не совершат прорыва

КИЕВ. 14 августа. УНН. "Россия и Украина вряд ли предпримут решающие военные действия в этом году", - об этом сказал в интервью BBC руководитель военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Хоккенхалл. Об этом сообщаетУНН.

Детали

23 февраля этого года генерал Хоккенхалл работал до поздней ночи. Через час, как он вернулся домой, ему позвонили по телефону и сказали, что на украинской границе были какие-то странные признаки активности.

Впоследствии пришло подтверждение того, что Россия действительно вторглась к своему соседу.

Через несколько минут он проинформировал британского премьер-министра и министра обороны о начале крупнейшего вооруженного конфликта в Европе после Второй мировой войны.

В последние четыре года генерал Хоккенхалл возглавлял разведку министерства обороны Великобритании и работал в тени, руководя организацией, которая имеет дело с секретной информацией. Война в Украине сделала его работу еще важнее.

Он говорит, что все больше убеждался, что Россия собирается начать вторжение, в ноябре прошлого года. Тогда он подумал, что это произойдет, вспоминает генерал.

Руководитель разведки также защищает решение Запада освещать потенциальную возможность использования Россией химического и биологического оружия.

Он считает, что это помогло им остановить проведение так называемых операций "под фальшивым флагом", которые имели целью попытаться изобразить украинцев или Запад инициаторами конфликта.

Редко когда с общественностью делились таким количеством секретных разведданных. С начала войны разведка министерства обороны Великобритании публикует ежедневные обновления.

Генерал Хоккенхалл говорит, что сила западного единства и украинское сопротивление превзошли ожидания. Так же, как и неудачи русской армии, чье командование, управление и логистика были "плохими", говорит он. Вооруженные силы РФ пострадали также от политического вмешательства, от стратегического до тактического уровня, добавляет разведчик.

Он рассчитывает на длительный конфликт, поэтому не следует ожидать решающих военных действий в этом году от обеих сторон.

Напомним

Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки, но потерпели неудачу от ВСУ.