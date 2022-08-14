В Эстонии задержаны российские журналисты и запретили им въезд в ЕС на три года

КИЕВ. 14 августа. УНН. Журналистов русского издания «Известия» Ксению Солдатову и Дмитрию Тимофееву задержали в Эстонии. Им аннулировали визы и запретили в’езд в Евросоюз на три года. Об этом сообщила российская служба Радио Свобода со ссылкой на газету, пишет УНН.

Цитата

«Виза признана недействительной, решения приняты на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», – говорится в уведомлении.

Детали

Журналистов задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллинн. Газета «Известия» утверждает, что они находились в Эстонии как туристы, но «не смогли проигнорировать последние события» и решили подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса пам’ятника.

Начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми заявил, что задержанные россияне осуществляли пропагандистскую деятельность.

Издание отмечает, что работа при поездках с туристическими целями является нарушением визового режима.

Напомним

Эстонские власти с 18 августа намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгескими визами. Однако есть ряд исключений. Об этом сегодня по итогам очередного заседания правительства рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.