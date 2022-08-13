Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
17385

Николаев обстреляли ракетами: сообщают о раненом

Николаев обстреляли ракетами: сообщают о раненом

Обстреляный дом Николаева летом 2022 г

КИЕВ. 13 августа. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram сообщил, что оккупанты вечером обстреляли город. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома", - говорится в сообщении.

В настоящее время последствия разрушений выясняются. Известно об одном раненом.

Напомним

Горсовет Мариуполя со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает о сильном взрыве в городе.

Источник: УНН
Теги: ракета, Николаев и Николаевская область, пострадавшие, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.