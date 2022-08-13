с. Беловоды, Хотинская община, Сумская область 13 августа 2022 г.

КИЕВ. 13 августа. УНН. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне обстреляли 8 пограничных общин в Сумской области. Зафиксировано 223 прилета. Об этом информирует УНН.

Детали

Сегодня за день россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин области − Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета.

По словам главы ОВА, пострадавших среди людей нет, но снова есть разрушение и раненый скот (Новослободская община).

В основном все обстрелы велись с территории России.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты около 8-ми вечера обстреляли город. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома раненый.