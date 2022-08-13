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Адский сезон для оккупантов: сильный пожар в Мелитополе

Адский сезон для оккупантов: сильный пожар в Мелитополе

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Мелитополе пылает вражеский автомобиль на улице Ломоносова. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

"Адский сезон для оккупантов - в самом разгаре. Прямо сейчас: сильный пожар в северной части Мелитополя - по улице Ломоносова. По предварительной информации горит вражеское авто", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметил мэр Мелитополя, машину уже не спасти, как и не спасутся сами рашисты.

"Вскоре их точно ждет очередная адская ночь от наших ВСУ и движения сопротивления", – добавил Федоров.

Напомним

Также сегодня в Мелитополе во время воздушной тревоги был слышен громкий взрыв.

Источник: УНН
Теги: Мелитополь, пожары
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