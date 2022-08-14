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Российские оккупационные войска из «Ураганов» обстреляли Криворожский район

Российские оккупационные войска из «Ураганов» обстреляли Криворожский район

Система «Ураган»

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram сообщил, что оккупационные войска из «ураганов» обстреляли Криворожский район. Об этом информирует УНН.

Детали

В течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район.

Цитата

«Из «ураганов» попали по Широковской общине, окрестности села Кошевое. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Кроме этого, обстреляли и Великую Костромку, там также повреждены электросети», - сообщил глава облсовета.

В обоих случаях никто не пострадал, разрушений жилых домов нет.

Напомним

Россияне обстреляли 8 пограничных общин в Сумской области. Зафиксировано 223 прилета.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, Кривой Рог
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