Новости: Война
14 августа 2022, 00:58 • Юрий Свиридюк • 11355
Российские оккупационные войска из «Ураганов» обстреляли Криворожский район
Система «Ураган»
КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram сообщил, что оккупационные войска из «ураганов» обстреляли Криворожский район. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район.
Цитата
«Из «ураганов» попали по Широковской общине, окрестности села Кошевое. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Кроме этого, обстреляли и Великую Костромку, там также повреждены электросети», - сообщил глава облсовета.
В обоих случаях никто не пострадал, разрушений жилых домов нет.
Напомним
Россияне обстреляли 8 пограничных общин в Сумской области. Зафиксировано 223 прилета.
Источник: УНН
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