Из-за санкций в Германии застряли 10 российских самолетов

КИЕВ. 14 августа. УНН. Десять российских самолетов остаются на аэродромах Германии из-за санкций, введенных после начала войны в Украине. В основном это небольшие самолеты, но есть среди них Airbus A320. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В основном речь идет о бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов.

"Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться собственником и не могут быть вывезены в другое место", — объяснили в Минтрансе ФРГ.

ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, спустя три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.