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Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
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Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта, – ISW

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта, – ISW

КИЕВ. 14 августа. УНН. Россия может сосредоточиться на атаках северо-востока Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта. Об этом сообщает американский институт исследования введения войны, передает УНН.

Детали

Российские войска, казалось бы, сократили наступательные действия восточнее Северского и проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские заграждения окрестных населенных пунктов, начиная с 6 августа.

Однако с 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в Северском районе. Эти атаки вместе с продолжением наступлений в направлении Бахмута могут являться попыткой оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводит эффективные контратаки и, возможно, создает условия для начала контрнаступления.

Детали

С новым вооружением Украина незаметно изменяет свою военную стратегию. 

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией
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