КИЕВ. 14 августа. УНН. Россия может сосредоточиться на атаках северо-востока Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта. Об этом сообщает американский институт исследования введения войны, передает УНН.

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Российские войска, казалось бы, сократили наступательные действия восточнее Северского и проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские заграждения окрестных населенных пунктов, начиная с 6 августа.

Однако с 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в Северском районе. Эти атаки вместе с продолжением наступлений в направлении Бахмута могут являться попыткой оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводит эффективные контратаки и, возможно, создает условия для начала контрнаступления.

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С новым вооружением Украина незаметно изменяет свою военную стратегию.