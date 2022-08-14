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Россияне 15 раз с воздуха обстреляли Луганскую область

Россияне 15 раз с воздуха обстреляли Луганскую область

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне 15 раз обстреляли Луганскую область, передает УНН.

Детали

Территории вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

Цитата

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", – сообщил Гайдай.

Напомним

Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы в Днепропетровской области.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, Луганск и Луганская область
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