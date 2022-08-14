Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,5 тыс. оккупантов и еще восемь вражеских танков
КИЕВ. 14 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43,5 тыс. человек, 1864 танков и сотен единиц военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Генштабе, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составляют:
личного состава – около 43550 (+150) человек ликвидировано;
танков – 1864 (+8) единиц;
боевых бронированных машин – 4126 (+11) единиц;
артиллерийских систем –980 (+2) единиц;
РСЗО – 261 (+0) единиц;
средства ПВО – 136 (+0) единиц;
самолетов – 233 (+0) единиц;
вертолетов – 194 (+1) единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5);
крылатые ракеты – 187(+0);
корабли/катера – 15 (+0) единиц;
автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) единиц;
специальная техника – 91 (+0).
Добавим
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
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