Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,5 тыс. оккупантов и еще восемь вражеских танков

КИЕВ. 14 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43,5 тыс. человек, 1864 танков и сотен единиц военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Генштабе, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составляют:

личного состава – около 43550 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1864 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 4126 (+11) единиц;

артиллерийских систем –980 (+2) единиц;

РСЗО – 261 (+0) единиц;

средства ПВО – 136 (+0) единиц;

самолетов – 233 (+0) единиц;

вертолетов – 194 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5);

крылатые ракеты – 187(+0);

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) единиц;

специальная техника – 91 (+0).

Добавим

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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