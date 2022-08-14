Ударили шестью ракетами РСЗО «Смерч»: мэр показал последствия последних обстрелов Николаева

КИЕВ. 14 августа. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram опубликовал фото последствий последних вражеских обстрелов Николаева. Россияне ударили по городу шестью ракетами РСЗО «Смерч», передает УНН.

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«Вчера вечером около 20:00 по городу ударили шестью ракетами РСЗО «Смерч». Повреждения получили жилые дома, торговые магазины и промышленные объекты в Ингульском районе города. Ранение получило одно гражданское лицо», - сообщил Сенкевич.

Детали

По его словам, сегодня утром повреждения осматривают работники администрации района. Они фиксируют ущерб и выдают людям пленку и ОСБ-плиты.

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«Также хвостовая часть ракеты повредила трубу водопровода. Бригада «Николаевводоканала» уже работает на месте, но к вечеру во многих домах района не будет водоснабжения. Попал под обстрел и городской трамвай. У него выбиты стекла. К счастью, в этот момент в вагоне не было пассажиров, водитель тоже не пострадал. Работники КП «Николаевэлектротранс» уже заменили стеклопакет, трамвай может снова выходить на маршрут», - написал Сенкевич.

Кроме того, он сообщил, что позже, ночью около двух часов российские террористы снова обстреляли город.

«Последствия этих ударов выясняем», - добавил Сенкевич.

Дополнение

К вечеру, 13 августа, тремя реактивными снарядами системы залпового огня «Ураган» было атаковано портовую инфраструктуру Николаева.