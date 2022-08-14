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Российские летчики планируют "сдать" свое руководство в международном трибунале - разведка

Российские летчики планируют "сдать" свое руководство в международном трибунале - разведка

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством рф. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Цитата

«Экипажи самолетов, которые производили пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать в международный трибунал над руководством рф», - говорится в сообщении.

Детали

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Также разведка сообщает, что оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины.

«Совершая подкупы и предлагая взятки оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений», - отмечается в сообщении.

Кроме того, военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ШАЙКОВКА, Калужская обл.) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ЭНГЕЛЬС, Саратовская обл.) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ЭНГЕЛЬС), личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

Список оккупантов (официальный сайт ГУР МО Украины) можно просмотреть здесь

Дополнение

В мае в Европарламенте проголосовали за создание международного трибунала по преступлениям рф в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
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