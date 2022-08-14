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В Ереване сражался взрыв в ТРЦ: есть пострадавшие

В Ереване сражался взрыв в ТРЦ: есть пострадавшие

КИЕВ. 14 августа. УНН. В торговом центре "Сурмана" в Ереване произошел сильный взрыв. Число пострадавших уточняется, передает УНН со ссылкой на МЧС Армении.

Детали

По данным спасателей, количество пострадавших уточняется, под завалами также могут оставаться люди. Оперативные службы выехали на место происшествия.

В сети также публикуют первые кадры из Еревана. Очевидцы пишут, что взрываются фейерверки.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Ереван
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