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Их не волнуют Буча или Мариуполь: в ОП назвали разговоры о потере виз первым шагом к бунту в рф

Их не волнуют Буча или Мариуполь: в ОП назвали разговоры о потере виз первым шагом к бунту в рф

Михаил Подоляк

КИЕВ. 14 августа. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что россиян не волнуют Буча или Мариуполь, но разговоры о потере воз смогли вернуть к осознанию войны и являются первым шагом к бунту в рф. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

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«Зачем нужны визовые ограничения для граждан россии? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к русскому бунту», – написал Подоляк.

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В ряде стран Евросоюза продолжается дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам россии. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что российские туристы в футболках СССР и с буквами Z не должны слоняться иностранными пляжами, посещать достопримечательности, магазины, рестораны, когда их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, визы, война
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