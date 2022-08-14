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Украинские военные за выходные уничтожили два российских вертолета Ка-52

Украинские военные за выходные уничтожили два российских вертолета Ка-52

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинские военные за субботу и воскресенье уничтожили два российских вертолета огневой поддержки Ка-52. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил, передает УНН.

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«Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье - два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52», - говорится в сообщении.

Дополнение

Боец Национальной гвардии Украины во время вражеского налета на Запорожском направлении с ПЗРК «ИГЛА» сбил российский штурмовик Су-25.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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