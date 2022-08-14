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Антоновский мост непроездной – ОК "Юг" подтвердило очередной удар

Антоновский мост непроездной – ОК "Юг" подтвердило очередной удар

КИЕВ. 14 августа. УНН. За Антоновским мостом на Херсонщине закреплен статус – непроездной после последнего удара украинских военных по нему. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

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«Продолжая огневой контроль над транспортно-логистическими артериями оккупированных территорий, за Антоновским автомобильным мостом закреплен статус – непроездной», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ночной удар украинских защитников по Антоновскому мосту на Херсонщине.

«Снова нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной», - сказала Гуменюк.

Дополнение

Журналист Андрей Цаплиенко выложил в Telegram видео, на котором видны удары по Антоновскому мосту на Херсонщине.

Как сообщали местные Telegram-каналы в ночь на воскресенье, 14 августа в Херсоне были слышны взрывы в районе сосредоточения вражеских сил у Антоновского моста.

27 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько точных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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