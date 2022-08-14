Комитет ВР поддержал продолжение военного положения и мобилизации в Украине

КИЕВ. 14 августа. УНН. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу и в целом законопроекты о продлении на 90 суток военного положения и общей мобилизации в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, передает УНН.

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«Только комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на своем заседании рекомендовал принять за основу и в целом законопроекты, которыми утверждаются Указы Президента Украины о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток», - сообщил Мысягин.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации.