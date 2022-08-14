В результате сегодняшних обстрелов Энергодара погиб работник ЗАЭС

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня российские военные снова обстреляли Энергодар, есть погибший и раненые. Как сообщили в Энергоатоме, жертвой обстрелов стал работник Запорожской АЭС, передает УНН.

Цитата

«14 августа 2022 года российские оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по г. Энергодар.

В результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграмм-канале Энергоатома.

Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.

Напомним

Ранее сообщалось, что обстрел Энергодара был произведен сегодня из пригорода – района яхт-клуба (ВТО «Волна»).