В Затоке люди подорвались на мини

КИЕВ. 14 августа. УНН. В поселке Затока, что в Одесской области, люди подорвались на мине. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

«Одесская область, Белгород-Днестровский район, Залив. Пляж!!!

Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более подробная и уточненная информация будет предоставлена позже», - сообщил Братчук.

Он также напомнил, что действует запрет выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два человека подорвались на мини во время купания в Коблево