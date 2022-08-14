Латвия предлагает аннулировать уже выданные россиянам визы и виды на жительство

КИЕВ. 14 августа. УНН. Латвия должна просмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их поддерживающим российскую агрессию. Об этом заявил президент государства Эгил Левитс, передает УНН.

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"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и содействовали двуязычию. Пора провести ревизию последствий этой неудачной и опасной политики", - сказал он.

Детали

Речь идет о действовавшей ранее программе, по которой латвийский вид на постоянное проживание можно было получить, купив недвижимость в стране на сумму не менее 250 тысяч евро.

Туристические визы, отмену которых для россиян сейчас обсуждают в ЕС, Латвия перестала выдавать гражданам РФ еще в начале вторжения в Украину, 24 февраля.

Напомним

В Дании готовы обсудить визовые ограничения для россиян на уровне ЕС.