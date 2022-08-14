Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10905

Латвия предлагает аннулировать уже выданные россиянам визы и виды на жительство

Латвия предлагает аннулировать уже выданные россиянам визы и виды на жительство

Эгил Левитс

Источник: DELFI

КИЕВ. 14 августа. УНН. Латвия должна просмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их поддерживающим российскую агрессию. Об этом заявил президент государства Эгил Левитс, передает УНН.

Цитата

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и содействовали двуязычию. Пора провести ревизию последствий этой неудачной и опасной политики", - сказал он.

Детали

Речь идет о действовавшей ранее программе, по которой латвийский вид на постоянное проживание можно было получить, купив недвижимость в стране на сумму не менее 250 тысяч евро.

Туристические визы, отмену которых для россиян сейчас обсуждают в ЕС, Латвия перестала выдавать гражданам РФ еще в начале вторжения в Украину, 24 февраля.

Напомним

В Дании готовы обсудить визовые ограничения для россиян на уровне ЕС.

Источник: УНН
Теги: Россия, Латвия, виза
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.