У «Действия» появился новый документ

КИЕВ. 14 августа. УНН. Пользователям государственного сервиса «Дия» стал доступен новый документ. Теперь можно получить справку о доходах, пишет УНН.

Детали

Такая справка необходима для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии.

До недавнего времени для того, чтобы получить справку, украинцам приходилось простаивать в очередях и органах ГНС. Для этого достаточно выполнить следующие действия:

Авторизироваться на портале «Дия». Выбрать раздел «Справка о доходах». Указать период, за который требуется информация о доходах.



Как только справка будет готова, заявитель получит по электронной почте соответствующее уведомление. Справка о доходах с’появится в личном кабинете на государственном портале на вкладке «Документы». Ее можно скачать на ПК или смартфон. Воспользоваться новой услугой могут совершеннолетние граждане Украины. Данные для справки подтягиваются государственным сервисом из Госреестра физлиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В YouTube заработали автоматические украинские субтитры.