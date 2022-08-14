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Для интересов Украины в международной политике никаких пауз нет и не будет, – Зеленский

Для интересов Украины в международной политике никаких пауз нет и не будет, – Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над санкциями против России и заверил, что для интересов Украины в международной политике никаких пауз нет и не будет. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский заверил, что на следующей неделе продолжит расширять украинские связи с африканскими государствами и регионом Латинской Америки. Завтра пройдут важные контакты на европейском уровне. На днях запланирована церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в Киев.

Цитата

"Хотя в глобальной политике сейчас определенная пауза – все же август, но для Украины, для интересов нашего государства никаких пауз не было, нет и не будет", – сказал Зеленский.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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