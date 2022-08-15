ЦПД посоветовал полезные чат-боты для борьбы с врагом и дезинформацией

КИЕВ. 15 августа. УНН. Центр противодействия дезинформации посоветовал полезные чат-боты для борьбы с врагом и дезинформацией. Об этом информирует УНН.

«StopRussia | MRIYA»

Что умеет чат-бот?

Бот получает информацию о фейковых ресурсах, которые проверяются модераторами и отправляются на блокирование неравнодушных граждан. Детальнее по ссылке.

«Stop Russia War»

Для чего создан чат-бот?

Туда можно отправить сообщение о позициях и размещении техники врага.

Бот находится в мессенджере Telegram.

«Найди изменника!»

На чат-бот можно отправить информацию о предателях и коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами. А также информацию об интернет-агентах, которые предоставляют врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков. Бот находится в мессенджере Telegram.

«Стоп мародер!»

Сюда можно послать информацию о мародёрах, разворовывающих имущество во время войны.

Бот находится в мессенджере Telegram.