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Военное командование России убегает из Херсона, – Соболевский

Военное командование России убегает из Херсона, – Соболевский

Юрий Соболевский

КИЕВ. 15 августа. УНН. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона сообщил, что военное командование России убегает из Херсона и области. Об этом информирует УНН.

Детали

Соболевский добавил – оккупанты уже понимают, что все намеченные ими планы для области не сбудутся. Украинская артиллерия уничтожила все мостовые переправы через Днепр, и сейчас россияне опрокидывают все командование на правый берег.

Цитата

"Действительно, сегодня у россиян не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной именно возле Херсона", — заявил Соболевский.

Напомним

Как ранее сообщал Соболевский, в самом Херсоне большое количество российской гвардии, работников ФСБ и полиции.

Источник: УНН
Теги: оккупация, Херсон и Херсонская область
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