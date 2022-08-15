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Рашисты в сутки 110 раз обстреляли Сумскую область

Рашисты в сутки 110 раз обстреляли Сумскую область

КИЕВ. 15 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах области. Всего за сутки зафиксировано 110 прилетов. Об этом информирует УНН.

Детали

За предыдущие сутки россияне совершили 11 обстрелов 4 пограничных общин области − Белопольской, Эсманской, Юнаковской и Хотинской. Зафиксировано более 110 прилетов.

Повреждены частные хозяйственные постройки, частные дома и крыша зернохранилища ЧАО «Искра».

Русские применяли артиллерию, системы САУ, минометы ПК и гранаты.

Напомним

В результате подрыва на мине в поселке Затока в Одесской области погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, обстрелы
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