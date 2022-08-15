Новости: Война
15 августа 2022, 01:18 • Юрий Свиридюк • 7005
Рашисты в сутки 110 раз обстреляли Сумскую область
КИЕВ. 15 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах области. Всего за сутки зафиксировано 110 прилетов. Об этом информирует УНН.
Детали
За предыдущие сутки россияне совершили 11 обстрелов 4 пограничных общин области − Белопольской, Эсманской, Юнаковской и Хотинской. Зафиксировано более 110 прилетов.
Повреждены частные хозяйственные постройки, частные дома и крыша зернохранилища ЧАО «Искра».
Русские применяли артиллерию, системы САУ, минометы ПК и гранаты.
Напомним
В результате подрыва на мине в поселке Затока в Одесской области погибли два человека.
Источник: УНН
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