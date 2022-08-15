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Партизаны повредили железнодорожный мост к юго-западу от Мелитополя

Партизаны повредили железнодорожный мост к юго-западу от Мелитополя

КИЕВ. 15 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что партизаны повредили железнодорожный мост к юго-западу от города. Этим они закрыли путь для оккупационных эшелонов из Крыма. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равен полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма.

Вдобавок, со вчера в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли", — заявил Федоров.

Добавим

27 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько точных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Мелитополь, мосты
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