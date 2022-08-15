Светлана Лобода в Риге провела благотворительный концерт в поддержку Украины

КИЕВ. 15 августа. УНН. В воскресенье Светлана Лобода дала в Риге благотворительный концерт в поддержку Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

В воскресенье Светлана Лобода дала в Риге благотворительный концерт. Часть денег по продаже билетов будет направлена ​​на помощь Украине. Это первый концерт Лободы с начала войны. Для украинских беженцев вход сделали бесплатным.

Цитата

"Сегодня я буду петь для тех, кто выбирает сторону мира, для тех, кто находится здесь, на этом концерте, потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом", - сказала украинская певица.

Напомним

Украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года активно гастролирует по России и умалчивает о войне на Родине, впервые с марта появилась на сцене. Артистка выступила на свадьбе в Армении.