Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и области, а также во Львовской и Тернопольской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы на сайте главы государства.

Детали

Президент уволил:

• Сергея Заяца с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области;

• Артема Бондаренко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области;

• Юрия Борейчука с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Добавим

Экс-главу Управления СБУ во Львовской области Артема Бондаренко президент назначил начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним

19 июля Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей – Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.