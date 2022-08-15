Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и области, а также во Львовской и Тернопольской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы на сайте главы государства.
Детали
Президент уволил:
• Сергея Заяца с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области;
• Артема Бондаренко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области;
• Юрия Борейчука с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
Добавим
Экс-главу Управления СБУ во Львовской области Артема Бондаренко президент назначил начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Напомним
19 июля Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей – Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.