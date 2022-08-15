Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,59 -0,1573 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19800

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и области, а также во Львовской и Тернопольской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы на сайте главы государства.

Детали

Президент уволил:

• Сергея Заяца с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области;

• Артема Бондаренко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области;

• Юрия Борейчука с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Добавим

Экс-главу Управления СБУ во Львовской области Артема Бондаренко президент назначил начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним

19 июля Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей – Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.