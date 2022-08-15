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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсудили

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсудили

КИЕВ. 15 августа. УНН. Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, на заседании обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

«Под голосованием Президента состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего», - написал Данилов в Twitter.

Кроме того, по его словам, был заслушан доклад о состоянии выполнения решения СНБО Украины «О безотлагательных мерах по киберобороне государства», введенного в действие Указом Президента Украины от 26.08.2021 №446.

«По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения», - сообщил Данилов.

Дополнение

4 августа на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был обсужден, в частности, вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.

Источник: УНН
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