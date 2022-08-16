Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,28 -0,3126 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трихолог рассказала, почему во время войны многие украинцы столкнулись с чрезмерным выпадением волос
Трихолог рассказала, почему во время войны многие украинцы столкнулись с чрезмерным выпадением волос
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8970

Подоляк: Крым нормальной страны - об отдыхе и туризме, а оккупированный рашистами - о взрывах складов

Подоляк: Крым нормальной страны - об отдыхе и туризме, а оккупированный рашистами - о взрывах складов

Михаил Подоляк

КИЕВ. 16 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк напомнил, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков. Так он прокомментировал взрывы у Джанкоя сегодня утром, передает УНН.

Цитата

«Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Из села Майское под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприпасов. Видео распространяют российские Telegram-каналы.

Источник: УНН
Теги: Крым, Джанкой, взрывы, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.