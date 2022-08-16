Иран ответил на предложения Евросоюза по ядерному соглашению
КИЕВ. 16 августа. УНН. Власти Ирана направили Европейскому союзу ответ на предложения по возобновлению ядерного соглашения. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
8 августа после 16 месяцев косвенных американо-иранских переговоров под кураторством ЕС Иран передал ответ верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий.
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«Есть три вопроса, по которым, если они будут решены, мы сможем достичь соглашения в ближайшие дни. Мы не хотим достичь соглашения, которое через 40 дней, два месяца или три месяца не будет реализовано», – подчеркнул министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.
Подробное содержание послания неизвестно. Тегеран, как сообщается, ждет ответа от Брюсселя в течение двух дней.
Дипломаты и официальные лица сказали Reuters, что независимо от того, примут ли Тегеран и Вашингтон «окончательное» предложение ЕС или нет, сохранение договора в силе отвечает интересам обеих сторон.
Амирабдоллахян сказал, что «ближайшие дни очень важны» и «это не будет концом света, если они не продемонстрируют гибкости: «Ставки высоки, поскольку провал ядерных переговоров несет риск новой региональной войны с Израилем , грозящий военными действиями против Ирана, если дипломатия не сможет помешать Тегерану разработать ядерное оружие».
Дополнение
В четверг Иран отверг обвинения США в сговоре с целью убийства бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона как месть за убийство одного из своих высших командиров.