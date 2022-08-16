Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,28 -0,3126 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
в россию поставили около 15 тыс. партий западных электронных компонентов для оружия с начала вторжения - военный эксперт
в россию поставили около 15 тыс. партий западных электронных компонентов для оружия с начала вторжения - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3810

Корректировщики огня теперь не смогут выйти под залог: нардепы поддержали важную правку

Корректировщики огня теперь не смогут выйти под залог: нардепы поддержали важную правку

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада поддержала правку к законопроекту № 7431 по избранию меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения, согласно которой отныне корректировщики не смогут выйти под залог в суд. Об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

“Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков. Теперь невозможно выйти под залог до суда. Соответствующая правка была в законопроекте 7431 (принято в целом 282)”, – написал нардеп.

Дополнение

В апреле Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору.

Источник: УНН
Теги: суд, ВР, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.