Корректировщики огня теперь не смогут выйти под залог: нардепы поддержали важную правку

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада поддержала правку к законопроекту № 7431 по избранию меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения, согласно которой отныне корректировщики не смогут выйти под залог в суд. Об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

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“Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков. Теперь невозможно выйти под залог до суда. Соответствующая правка была в законопроекте 7431 (принято в целом 282)”, – написал нардеп.

Дополнение

В апреле Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору.