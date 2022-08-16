Канада заморозила российские активы и имущество на 320 млн долларов

КИЕВ. 16 августа. УНН. Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (320 долл. США). Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«Канада заморозила российские активы на 320 млн долл. в рамках экономических санкций против россии из-за войны в Украине. Спасибо друзьям за замечательные новости», - написал он.

Контекст

Канада почти сразу выступила против россии и с начала незаконной аннексии Крыма ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, способствовавших нарушению суверенитета Украины. Более 1150 из них попали под канадские санкции после 24 февраля.

В целом в Канаде россияне столкнулись с проблемами не только в финансовом секторе, но и в спорте. В частности, российский гонщик Никита Мазепин, сын олигарха Дмитрия Мазепина, который уже находится под санкциями Канады, в мае попал в один инцидент во время гонок Формулы-1: канадский пилот команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал ему средний палец.

Добавим, что во время тогдашнего Гран-при победил Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", а вот Лэнс Стролл финишировал 11-м. Никита Мазепин прибыл последним, а также его оштрафовали, потому что он блокировал соперника.

И это на фоне того, что его отец постоянно шантажировал команду Формулы-1 «Хаас», в которой был его сын, угрожая лишить их финансирования, если Никита не начнет побеждать. Несмотря на это, Мазепин-младший почти всегда проигрывал, а после начала войны вообще решил пересесть с болида на грузовик.