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В Украине появится реестр стратегической экологической оценки: Рада поддержала закон

В Украине появится реестр стратегической экологической оценки: Рада поддержала закон

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Детали

Законопроект №5159 приняли 232 народных депутата. Проект закона предусматривает:

  • ведение Единого реестра стратегической экологической оценки;
  • возможность обжалования в судебном порядке решений, действий или бездействия в процессе осуществления стратегической экологической оценки;
  • установление ответственности за нарушение законодательства о стратегической экологической оценке;
  • установление перечня оснований для привлечения к административной ответственности;
  • предоставление некоторых полномочий Госэкоинспекции в части организации и осуществления в рамках компетенции государственного надзора (контроля) с соблюдением требований законодательства о стратегической экологической оценке.

Дополнение

По данным Госэкоинспекции, за 5 месяцев экологи рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен. В то же время с начала года было проведено 5076 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды.

Источник: УНН
Теги: ВР, экология
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