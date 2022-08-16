В Украине появится реестр стратегической экологической оценки: Рада поддержала закон

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Детали

Законопроект №5159 приняли 232 народных депутата. Проект закона предусматривает:

ведение Единого реестра стратегической экологической оценки;

возможность обжалования в судебном порядке решений, действий или бездействия в процессе осуществления стратегической экологической оценки;

установление ответственности за нарушение законодательства о стратегической экологической оценке;

установление перечня оснований для привлечения к административной ответственности;

предоставление некоторых полномочий Госэкоинспекции в части организации и осуществления в рамках компетенции государственного надзора (контроля) с соблюдением требований законодательства о стратегической экологической оценке.

Дополнение

По данным Госэкоинспекции, за 5 месяцев экологи рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен. В то же время с начала года было проведено 5076 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды.